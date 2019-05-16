Помпео прибыл в Сочи на переговоры с Лавровым

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет госсекретаря США Майкла Помпео приземлился в аэропорту Сочи, передает корр. ТАСС.

У трапа Помпео встречал директор Департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко. Американского госсекретаря сопровождал посол США в Москве Джон Хантсман. Это первый визит Помпео в РФ в качестве главы американской дипломатии.



Как ожидается, после переговоров с Лавровым Помпео будет принят президентом России Владимиром Путиным.

