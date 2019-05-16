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Бритни Спирс пожаловалась на принудительное лечение в психиатрической клинике - СМИ

16:00 14.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Бритни Спирс пожаловалась на принудительное лечение в психбольнице. Американская певица заявила в суде, что отец поместил её в клинику против воли.

По словам Спирс, её насильно удерживали в больнице и заставляли принимать лекарства.

Как сообщает портал TMZ, во время заседания артистка потребовала отменить опеку отца над ней, но судья отказался это делать и постановил провести психиатрическую экспертизу. Таким образом, певице придётся пройти очередную проверку на вменяемость.  Говорит Москва

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