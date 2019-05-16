Иностранцы смогут служить по контракту в российской армии только один срок

16:12 Источник: РОСБАЛТ

Госдума приняла в третьем чтении закон об ограничениях на службу в российской армии по контракту для иностранных граждан, передает корреспондент «Росбалта».

Согласно новому закону, иностранцы смогут заключить контракт только один раз и при условии, что они законно находятся на территории РФ. Продлить контракт или заключить новый во второй раз можно будет только если иностранец приобрел российское гражданство, следует из документа.

