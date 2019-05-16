В России насчитали 88 тысяч дебоширов

16:32 Источник: Интерфакс

Число россиян, оказавшихся на полицейском учете за дебоши после декриминализации побоев, приближается к 100 тысячам человек.

"На 1 января 2019 года на таком учёте состоят более 88 тысяч человек", - сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ генерал-лейтенант полиции Юрий Валяев в статье, опубликованной в журнале "Полиция России".

