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НОВОСТИ

В штабе Зеленского анонсировали грядущие отставки глав МИД и Минобороны Украины

17:12 14.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

Глава украинского МИД Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак уйдут в отставку. Высокую вероятность такого исхода не исключил представитель избранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире NEWSONE.

По его словам, он убежден на 99%, что после обретения официальных полномочий Зеленским, главы МИД и Минобороны уволятся.

Разумков также сообщил, что команда Зеленского будет настаивать на отставке нынешнего генпрокурора Украины Юрия Луценко. Росбалт

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