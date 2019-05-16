В штабе Зеленского анонсировали грядущие отставки глав МИД и Минобороны Украины

17:12 Источник: РОСБАЛТ

Глава украинского МИД Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак уйдут в отставку. Высокую вероятность такого исхода не исключил представитель избранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире NEWSONE.

По его словам, он убежден на 99%, что после обретения официальных полномочий Зеленским, главы МИД и Минобороны уволятся.



Разумков также сообщил, что команда Зеленского будет настаивать на отставке нынешнего генпрокурора Украины Юрия Луценко. Росбалт

