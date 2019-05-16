Путину показали МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
17:40 14.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимиру Путину показали МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Президент сегодня прибыл в Ахтубинск. Там он проводит совещание по вопросам развития военно-промышленного комплекса.
На аэродроме Государственного лётно-испытательного центра имени Чкалова Путин осмотрел экспозицию современной авиационной техники. Главе государства показали также самолёт пятого поколения Су-57 и новейший истребитель МиГ-35.
Ранее сообщалось, что президент прилетел в Астраханскую область в сопровождении Су-57. Шесть истребителей сопровождали борт номер один на финальной стадии полёта. Говорит Москва
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