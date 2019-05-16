В Сочи завершились переговоры Лаврова и Помпео

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео завершилась в эти минуты в Сочи, они продлились около трех часов, передает корр. ТАСС.

Как ожидается, в ближайшее время главы внешнеполитических ведомств проведут совместную пресс- конференцию. А после общения с журналистами Лавров и Помпео будут приняты президентом России Владимиром Путиным в его сочинской резиденции "Бочаров ручей".



