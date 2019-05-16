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Любое искусственное снижение процентных ставок опасно - Моисеев

18:45 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Искусственное снижение ставок, в том числе по ипотечным кредитам, опасно для экономики. Такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая в Госдуме.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть возможность субсидирования ипотечных ставок для поддержания спроса на жилье в период перехода на проектное финансирование.

"Я считаю, что любые меры, направленные на искусственное снижение процентных ставок, - это вещи опасные и неправильные", - сказал он, напомнив, что такие меры привели к ипотечному кризису в США.

Моисеев отметил, что субсидирование - это антикризисная мера. "Мы против, когда предлагаются разного рода меры, которые направлены на систематическое субсидирование тех или иных процентных ставок. Мы против субсидии ставки по ипотеке для всех и всегда", - подчеркнул он.


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