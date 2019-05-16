Госдума найдет возможности для развития переработки алюминия
19:05 14.05.2019 Источник: НГ-Online
У алюминиевой отрасли в России большие перспективы, заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский на прошедшем сегодня в нижней палате парламента открытии выставки «Эра крылатого металла». Выставка проводится по инициативе Алюминиевой ассоциации и продлится до 19 мая. «Сегодня все создается с использованием алюминия: самолеты, транспорт, товары народного потребления, – напомнил он. – Раньше у нас не хватало перерабатывающих мощностей, сейчас ситуация меняется. Это – первая выставка, посвященная алюминиевой отрасли. Мы должны пропагандировать ее развитие, чтобы молодежь шла учиться и работать по этим специальностям. Страна должна поставлять готовую продукцию».
«Приятно приветствовать промышленников на площадке Государственной думы. Мы понимаем, что санкции были направлены не против одного человека, а против сотен тысяч людей, задействованных в работе отрасли. Если остановятся алюминиевые заводы, то остановятся многие производства. Государство должно найти возможность для развития потребления алюминия», – сказал председатель комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.
«Приятно видеть достижения отечественной алюминиевой отрасли. Подобную выставку нужно было делать раньше и тем самым поддержать отрасль. Самое большое наше богатство – люди, которые работают на заводах, зачастую в отдаленных местах. Этот бизнес участвует во всех социальных программах, что также важно», – добавила Раиса Кармазина, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия».
«Здорово, что такая выставка состоялась. Надо на законодательном уровне поддерживать тех, кто использует алюминий. Сегодня металл используется везде, но особенно в энергетике – любая подстанция, которую мы возьмем для примера, выполнена из алюминия», – отметил член фракции «Единая Россия» Александр Козловский.
Выставка представляет тематические разделы: энергетика, мостостроение, автомобили, строительство, нефтегазовый сектор, товары народного потребления, пассажирский и грузовой транспорт, химия и анодирование. На фоне мультимедийной экспозиции с использованием интерактивного стола представлены экспонаты, иллюстрирующие приоритетные направления развития алюминиевой отрасли. Здесь можно ознакомиться с образцами выпускаемой российскими предприятиями продукции – от алюминиевых 3D-деталей до буровых труб, алюминиевого пешеходного моста и грузовых вагонов.
«Мы надеемся, что выставка будет способствовать дальнейшему практическому внедрению инновационных технологий на основе алюминия и его сплавов в разных отраслях», – отметил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко.
По информации Алюминиевой ассоциации
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