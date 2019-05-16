Правительство РФ утвердило новый устав детского центра "Артек"

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России утвердило новый устав расположенного на южном берегу Крыма международного детского центра "Артек". Соответствующее постановление, подписанное Дмитрием Медведевым, опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"В связи с тем, что функции и полномочия учредителя центра возложены на правительство России (ранее эти полномочия были закреплены за Минпросвещения России), утвержден новый устав Международного детского центра "Артек", - сообщается в документе.

В соответствии с новым уставом, правительство России уполномочено утверждать устав центра, вносить в него изменения, назначать на должность сроком на пять лет и освобождать от должности директора центра по представлению Минпросвещения России. Этому ведомству делегирован ряд полномочий, а функции и полномочия собственника переданного центру имущества - Росимуществу.



