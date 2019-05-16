Доказательств вмешательства РФ в выборы США не существует - Лавров

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конкретных фактов вмешательства России в американские выборы в 2016 году не существует. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Факты говорят о том, что никаких доказательств вмешательства в выборы в США не существует", - подчеркнул министр. Лавров сообщил, что передал американскому коллеге копию опубликованной в 1987 году статьи с предупреждением о возможности вмешательства СССР в выборы президента США 1988 года. "В статье, между прочим, впервые было упомянуто о политических амбициях тогдашнего уже успешного предпринимателя Дональда Трампа", - обратил внимание он.

"Тему вмешательства можно обсуждать бесконечно, но, пока у нас на столе не будет конкретных фактов, мы не сможем по-взрослому на эту тему разговаривать", - заключил глава МИД РФ.



