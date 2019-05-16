Доказательств вмешательства РФ в выборы США не существует - Лавров
20:30 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конкретных фактов вмешательства России в американские выборы в 2016 году не существует. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео.
"Факты говорят о том, что никаких доказательств вмешательства в выборы в США не существует", - подчеркнул министр. Лавров сообщил, что передал американскому коллеге копию опубликованной в 1987 году статьи с предупреждением о возможности вмешательства СССР в выборы президента США 1988 года. "В статье, между прочим, впервые было упомянуто о политических амбициях тогдашнего уже успешного предпринимателя Дональда Трампа", - обратил внимание он.
"Тему вмешательства можно обсуждать бесконечно, но, пока у нас на столе не будет конкретных фактов, мы не сможем по-взрослому на эту тему разговаривать", - заключил глава МИД РФ.
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