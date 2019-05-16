Экс-глава Конституционного суда Украины считает свое увольнение антиконституционным переворотом

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уволенный глава Конституционного суда Украины (КСУ) Станислав Шевчук назвал факт своего отстранения от должности "антиконституционным переворотом" и "захватом государственной власти".

"Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного суда Украины. Судьи главного конституционного органа государства, которые присягали народу Украины, сами совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя", - написал он в "Фейсбуке".

По его словам, увольнение осуществлено с нарушением Конституции Украины по указанию действующего президента страны Петра Порошенко. "Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прилагает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными учреждениями", - написал он.

Шевчук пообещал обратиться в суд и правоохранительные органы в связи с его увольнением и призвал граждан "объединиться для защиты выбора, новоизбранного президента и конституции", таким образом, связав свое увольнение со сменой власти в стране.

После голосования за увольнение главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука судьи избрали председателем КСУ Наталью Шапталу. Об этом во вторник сообщило агентство Укринформ.

"Судьи выбрали новым председателем Конституционного суда Наталью Шапталу. За нее отдали свои голоса 12 судей", - сказано в сообщении.

Ранее во вторник украинские СМИ сообщили, что судьи КСУ на закрытом заседании проголосовали за увольнение его главы Станислава Шевчука. Именно глава КСУ руководит процедурой приведения к присяге избранного президента Украины, которая ожидается на Украине в ближайшее время.