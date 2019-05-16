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Закрытая встреча по Венесуэле прошла в СБ ООН

22:30 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности ООН провел во вторник первые с момента попытки переворота в Венесуэле закрытые консультации по ситуации в стране. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Встреча была созвана по инициативе европейцев, в первую очередь французов, которые хотели рассказать об итогах прошедшего 6-7 мая заседания контактной группы [по урегулированию кризиса в Венесуэле], - сказал он. - Важно, что это не одно из тех заседаний, которое созывалось американцами, чтобы дать какой-то публичный месседж. Качественно новый момент был в том, что это было не пиаровское мероприятие, а откровенное обсуждение".

Как сообщил Полянский, в ходе встречи он обратил внимание партнеров, что Москва изначально выступала за диалог "с полным уважением единственных законных властей Венесуэлы". "Мы также призвали не осложнять жизнь венесуэльцам незаконными санкциями", - добавил дипломат.


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