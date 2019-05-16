Встреча Путина и Помпео проходила в в каминном зале резиденции "Бочаров ручей"

23:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин завершил во вторник вечером встречу с госсекретарем США Майклом Помпео и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба Кремля. Беседа, проходившая в каминном зале резиденции "Бочаров ручей", продолжалась около полутора часов.

Во встрече с российской стороны также приняли участие помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, с американской - посол США в РФ Джон Хантсман, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и исполняющий обязанности зам госсекретаря США Филип Рикер.

Ранее во вторник Лавров и Помпео провели почти трехчасовые переговоры. По окончании встречи с Путиным Помпео завершит визит в Россию.



