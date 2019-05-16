0
0
1109
НОВОСТИ

Встреча Путина и Помпео проходила в в каминном зале резиденции "Бочаров ручей"

23:05 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин завершил во вторник вечером встречу с госсекретарем США Майклом Помпео и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба Кремля. Беседа, проходившая в каминном зале резиденции "Бочаров ручей", продолжалась около полутора часов.

Во встрече с российской стороны также приняли участие помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, с американской - посол США в РФ Джон Хантсман, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и исполняющий обязанности зам госсекретаря США Филип Рикер.

Ранее во вторник Лавров и Помпео провели почти трехчасовые переговоры. По окончании встречи с Путиным Помпео завершит визит в Россию.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:48 16.05.2019
Первый канал принял решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта «Голос.Дети»
0
33
15:46 16.05.2019
Европол ликвидировал крупную хакерскую группировку
0
35
15:41 16.05.2019
Меркель подтвердила, что "не собирается занимать политические посты где бы то ни было" после 2021 года
0
48
15:00 16.05.2019
Глава МИД Турции: ﻿С-400 не будут интегрированы в систему НАТО
0
102
14:47 16.05.2019
Московский кредитный банк предложил клиентам "Курс на лето"
0
120
14:45 16.05.2019
Родственникам разрешили посещать пациентов в реанимации
0
136
14:30 16.05.2019
Китай не будет принимать участие в переговорах с США и РФ о ядерном вооружении
0
159
14:15 16.05.2019
В Минэнерго РФ заявили, что "Газпром" может сам достроить "Северный поток-2"
0
184
14:00 16.05.2019
В Екатеринбурге задержаны уже 70 участников акции против строительства православного храма
0
176
13:45 16.05.2019
Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу
0
187

Возврат к списку