Помощник президента РФ рассказал, о чем беседовали Путин и Помпео

23:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ и США подтвердили заинтересованность в восстановлении каналов общения. Об этом заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи Владимира Путина с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Состоялся неплохой предметный разговор. Подтверждена, что очень важно, заинтересованность двух сторон, чтобы начать выправлять отношения и восстанавливать постепенно каналы общения"; - сказал он.

"Также был затронут вопрос о проведении возможного контакта между президентом России и президентом США, в частности в рамках июньского саммита "двадцатки" в Японии. ... Мы готовы к любому контакту, мы можем "на ногах" поговорить с президентом Трампом, можем сесть для более обстоятельной беседы, все зависит от того, как будут настроены наши американские партнеры", - отметил Ушаков.