Помощник президента РФ рассказал, о чем беседовали Путин и Помпео
23:45 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ и США подтвердили заинтересованность в восстановлении каналов общения. Об этом заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи Владимира Путина с госсекретарем США Майклом Помпео.
"Состоялся неплохой предметный разговор. Подтверждена, что очень важно, заинтересованность двух сторон, чтобы начать выправлять отношения и восстанавливать постепенно каналы общения"; - сказал он.
"Также был затронут вопрос о проведении возможного контакта между президентом России и президентом США, в частности в рамках июньского саммита "двадцатки" в Японии. ... Мы готовы к любому контакту, мы можем "на ногах" поговорить с президентом Трампом, можем сесть для более обстоятельной беседы, все зависит от того, как будут настроены наши американские партнеры", - отметил Ушаков.
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