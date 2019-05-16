На несогласованных акциях в Екатеринбурге задержаны 23 человека
07:00 15.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двадцать три человека были задержаны в Екатеринбурге на несогласованных акциях в сквере на месте строительства храма святой Екатерины. Такие данные приводит министерство общественной безопасности Свердловской области. Большая часть протестующих покинула территорию сквера к полуночи мск, передает корр. ТАСС с места событий.
Вечером 13 мая произошла стихийная акция сторонников сохранения сквера. Некоторые жители города публично выступили против возведения храма и за сохранение озелененной территории. Протесты продолжились и 14 мая.
"По данным министерства общественной безопасности, задержано двадцать три человека", - приводит ведомство имеющиеся данные.
По информации министерства общественной безопасности региона, были задержаны представлявшие угрозу безопасности для находящихся в сквере людей. В ведомстве напомнили, что акция не была согласована с властями.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что те, кто настраивает молодежь на провокационные действия, "не должны скрываться за спинами молодых людей". "Лучший и единственный вариант - это слышать друг друга и разговаривать. Это обязательное условие, при котором можно в городе сохранить спокойствие. Все должно быть мирно, это не та история, куда должна подключаться полиция", - отметила она в разговоре с корр. ТАСС.
По мнению омбудсмена, городские и областные власти сделали все возможное, чтобы погасить конфликт. Для этого они почти 2,5 часа общались с его сторонами.
Ранее председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин отметил предельно корректные действия правоохранительных органов во время работы на несогласованной акции.
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