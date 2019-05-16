Помпео: Россия и США договорились о ряде шагов по Сирии
07:20 15.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и США достигли на состоявшихся в Сочи встречах ряда конкретных договоренностей относительно Сирии. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, беседуя с сопровождающими его журналистами по завершении переговоров с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Стенограмму высказываний Помпео распространила во вторник в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента США.
У шефа американской дипломатии поинтересовались, были ли сторонами согласованы какие-либо "конкретные шаги" применительно к Сирии. "Были. Однако я действительно ничем поделиться с вами не могу. Тем не менее были", - ответил Помпео.
"Были определенные вещи, которые, как я думаю, можем сделать и мы, и они", - заявил госсекретарь США, имея в виду Москву и Вашингтон. При этом он пояснил, что речь идет, к примеру, о "буксующем политическом процессе [в Сирии], связанном с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254". "<...> Думаю, обе стороны могут теперь начать работать вместе таким образом, который разблокирует этот процесс, обеспечить по меньшей мере его первый шаг к формированию [Конституционного] комитета [Сирии]", - подчеркнул Помпео.
По его свидетельству, эта работа не завершена. "<...> Вместе с тем я думаю, что сейчас у нас есть общее понимание тех моментов, где мы пробуксовываем, которые, считаю, мы можем преодолеть", - заявил Помпео.
"У нас был очень продуктивный разговор относительно того, как двигаться дальше по Сирии, о том, что мы можем делать вместе там, где у нас есть общие интересы, как продвигать политический процесс. Я очень доволен этой частью разговора", - добавил госсекретарь США.
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