В Москве сегодня облачно, возможны дожди
08:00 15.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Облачная погода, временами дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Москве и Подмосковье во среду, 15 мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Циклон над Поволжьем и связанные с ним атмосферные фронты, будут определять погоду в столичном регионе в среду. Ожидается облачная погода. Временами пройдет дождь от небольшого до умеренного, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - от 19 до 21 градуса, по области - 16-21 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 750 мм ртутного столба, что выше нормального», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что относительная влажность около 65%. Ветер северный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.
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