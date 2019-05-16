В Москве сегодня облачно, возможны дожди

08:00 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода, временами дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Москве и Подмосковье во среду, 15 мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Циклон над Поволжьем и связанные с ним атмосферные фронты, будут определять погоду в столичном регионе в среду. Ожидается облачная погода. Временами пройдет дождь от небольшого до умеренного, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - от 19 до 21 градуса, по области - 16-21 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 750 мм ртутного столба, что выше нормального», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что относительная влажность около 65%. Ветер северный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.