Житель Хабаровского края получил 25 лет за терроризм

08:20 Источник: РОСБАЛТ

Военный суд Дальневосточного округа приговорил к 25 годам и 2 месяцам заключения жителя Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, обвинявшегося в терроризме, передает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По информации следствия, осужденный вступил в запрещенную на территории России террористическую организацию «Исламское государство», когда отбывал наказание за другое преступление.

Выйдя из тюрьмы, он запланировал теракт, изготовил взрывное устройство и собирался взорвать его возле одного из социальных учреждений Николаевска-на-Амуре, а затем выехать в Сирию и присоединиться к боевикам.

Теракт был предотвращен, преступник задержан.