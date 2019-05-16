Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с делегацией членов верхней палаты российского парламента в среду направится в Турецкую Республику с официальным визитом, сообщила пресс-служба СФ.

"В программе визита - встречи председателя СФ с руководством страны, парламентариями. Делегация СФ также планирует посетить мемориальный комплекс "Аныткабир", Музей национально-освободительной войны и другие исторические и культурные объекты", - говорится в сообщении.



