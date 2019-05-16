В США считают, что Иран причастен к нападениям на танкеры в Оманском заливе

09:00 Источник: Русская служба Би-би-си

Американские военные эксперты считают, что Иран или поддерживающие его группировки с использованием взрывчатки повредили четыре танкера у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, сообщают СМИ.

В воскресенье в территориальных водах ОАЭ неизвестные напали на два саудовских нефтяных танкера, танкер из Объединенных Арабских Эмиратов и танкер из Норвегии.



Как сообщается, военные эксперты, направленные для расследования инцидента, обнаружили по большой пробоине в корпусе каждого из танкеров.



Никаких прямых свидетельств причастности Ирана к этому нет. Пострадавшие страны пока никого не обвинили.



Инцидент усилил напряженность в отношениях между Ираном, имеющим выход к Ормузскому проливу, и США.

Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть потребляемой в мире нефти. В прошлом месяце Иран пригрозил закрыть его, если ему будет запрещено пользоваться этим водным маршрутом.

Угроза последовала за решением США отменить освобождение от санкций для основных импортеров иранской нефти.



Группа американских военных следователей обнаружила большие пробоины во всех четырех пострадавших кораблях и считает, что они образовались в результате подрыва, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника.



Эксперты не объяснили, как эти предполагаемые взрывы связаны с Ираном. Телекомпания Си-би-эс также опубликовала подобное сообщение, цитирующее неназванных американских чиновников. Русская служба Би-би-си

