Неподалеку от норвежского острова обнаружена перевернувшаяся лодка российских рыбаков

09:20 Источник: Известия

В море к западу от норвежского острова Сенья обнаружена перевернувшаяся лодка двух российских рыбаков-туристов, сообщило 14 мая Норвежское телеграфное бюро (НТБ).

По его данным, россияне вышли в море рано утром и были на связи до 14:00 (15:00 мск). К вечеру появились сообщения о пропаже туристов и была начата спасательная операция.



В районе поисков задействованы вертолеты и суда. Лодку обнаружили примерно к 23:00 мск. Точных данных о пропавших россиянах пока нет. Известия

