Министр спорта Польши Витольд Банька выдвинут на пост нового главы WADA

09:32 Источник: Коммерсант.ru

Министр спорта и туризма Польшивыдвинут в качестве кандидата на пост следующего президента Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает подконтрольное ему ведомство в Twitter.

Ожидается, что кандидатура господина Баньки будет одобрена на собрании WADA 7 ноября в Катовице и он вступит в должность в следующем году. Коммерсантъ