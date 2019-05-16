Сенаторы предлагают запретить выдачу виз США студентам и ученым, связанным с армией КНР

10:00 Источник: Интерфакс

Группа сенаторов-республиканцев представила законопроект, предлагающий запретить получение американских виз студентам и сотрудникам институтов, связанных с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте одного из авторов законопроекта сенатора Тома Коттона.

Как отмечает в заявлении Коттон, "не допускать ученых НОАК к нашим исследовательским лабораториям - основной акт самозащиты".



Сенатор Круз выразил надежду, что его "коллеги быстро примут этот законопроект для обеспечения национальной безопасности Америки".