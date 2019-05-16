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НОВОСТИ

Сенаторы предлагают запретить выдачу виз США студентам и ученым, связанным с армией КНР

10:00 15.05.2019 Источник: Интерфакс

Группа сенаторов-республиканцев представила законопроект, предлагающий запретить получение американских виз студентам и сотрудникам институтов, связанных с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте одного из авторов законопроекта сенатора Тома Коттона.

Как отмечает в заявлении Коттон, "не допускать ученых НОАК к нашим исследовательским лабораториям - основной акт самозащиты".

Сенатор Круз выразил надежду, что его "коллеги быстро примут этот законопроект для обеспечения национальной безопасности Америки".

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