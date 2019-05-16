Сенаторы предлагают запретить выдачу виз США студентам и ученым, связанным с армией КНР
10:00 15.05.2019 Источник: Интерфакс
Группа сенаторов-республиканцев представила законопроект, предлагающий запретить получение американских виз студентам и сотрудникам институтов, связанных с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте одного из авторов законопроекта сенатора Тома Коттона.
Как отмечает в заявлении Коттон, "не допускать ученых НОАК к нашим исследовательским лабораториям - основной акт самозащиты".
Сенатор Круз выразил надежду, что его "коллеги быстро примут этот законопроект для обеспечения национальной безопасности Америки".
НОВОСТИ
- 15:00 16.05.2019
- Глава МИД Турции: С-400 не будут интегрированы в систему НАТО
- 14:47 16.05.2019
- Московский кредитный банк предложил клиентам "Курс на лето"
- 14:45 16.05.2019
- Родственникам разрешили посещать пациентов в реанимации
- 14:30 16.05.2019
- Китай не будет принимать участие в переговорах с США и РФ о ядерном вооружении
- 14:15 16.05.2019
- В Минэнерго РФ заявили, что "Газпром" может сам достроить "Северный поток-2"
- 14:00 16.05.2019
- В Екатеринбурге задержаны уже 70 участников акции против строительства православного храма
- 13:45 16.05.2019
- Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу
- 13:30 16.05.2019
- Закрыто воздушное пространство над Бельгией
- 13:15 16.05.2019
- Гендиректор "Зимней вишни" частично признала вину
- 13:00 16.05.2019
- Предложения Киева по продолжению транзита газа из России противоречат Третьему энергопакету - Яновский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать