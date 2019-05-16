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Иран официально приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке - агентство

10:05 15.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран с 15 мая официально приостанавливает выполнение части своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом со ссылкой на представителя Агентства по атомной энергетике страны сообщило в среду агентство ИСНА.

По словам источника, решение было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана. Он также указал, что Тегеран, как и предупреждал ранее, может возобновить работы по обогащению урана и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения.

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