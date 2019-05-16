С военной формы уберут гражданские награды

11:00 Источник: Известия

С парадной военной формы с мая убраны все гражданские награды и оставлены места только для десяти государственных орденов и медалей и иных ведомственных геральдических знаков. Об этом «Известиям» рассказали в Минобороны.

Таким образом в ведомстве начали борьбу с «иконостасами» на груди военнослужащих, в которые порой попадают награды и памятные знаки общественных или даже частных организаций, которые ничего не говорят о заслугах владельца перед страной.



Эксперты приветствуют нововведение, считая, что оно повысит статус реальных наград.

