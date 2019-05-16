Байден согласился с высказыванием, что Трамп - нелегитимный президент
10:32 15.05.2019 Источник: Газета.Ru
Бывший вице-президент США Джо Байден, объявивший о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году, назвал действующего главу Соединенных Штатов Дональда Трампа «нелегитимным президентом». Об этом сообщает Washington Examiner.
Таким образом Байден согласился с женщиной, которая во время встречи политика со своими сторонниками в рамках президентской кампании заявила, что Трамп — «нелегитимный президент». Кроме того, женщина пожаловалась на «тяжелую форму синдрома непереносимости Трампа», в чем Байден ее также поддержал.
«Слушайте, ребята, я полностью согласен», — ответил Байден.
Также политик в шутку предложил собеседнице должность вице-президента. Газета.Ru
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