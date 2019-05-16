Байден согласился с высказыванием, что Трамп - нелегитимный президент

10:32 Источник: Газета.Ru

Бывший вице-президент США Джо Байден, объявивший о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году, назвал действующего главу Соединенных Штатов Дональда Трампа «нелегитимным президентом». Об этом сообщает Washington Examiner.

Таким образом Байден согласился с женщиной, которая во время встречи политика со своими сторонниками в рамках президентской кампании заявила, что Трамп — «нелегитимный президент». Кроме того, женщина пожаловалась на «тяжелую форму синдрома непереносимости Трампа», в чем Байден ее также поддержал.



«Слушайте, ребята, я полностью согласен», — ответил Байден.



Также политик в шутку предложил собеседнице должность вице-президента. Газета.Ru

