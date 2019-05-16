0
0
791
НОВОСТИ

Байден согласился с высказыванием, что Трамп - нелегитимный президент

10:32 15.05.2019 Источник: Газета.Ru

Бывший вице-президент США Джо Байден, объявивший о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году, назвал действующего главу Соединенных Штатов Дональда Трампа «нелегитимным президентом». Об этом сообщает Washington Examiner.

Таким образом Байден согласился с женщиной, которая во время встречи политика со своими сторонниками в рамках президентской кампании заявила, что Трамп — «нелегитимный президент». Кроме того, женщина пожаловалась на «тяжелую форму синдрома непереносимости Трампа», в чем Байден ее также поддержал.

«Слушайте, ребята, я полностью согласен», — ответил Байден.

Также политик в шутку предложил собеседнице должность вице-президента. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:48 16.05.2019
Первый канал принял решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта «Голос.Дети»
0
19
15:46 16.05.2019
Европол ликвидировал крупную хакерскую группировку
0
21
15:41 16.05.2019
Меркель подтвердила, что "не собирается занимать политические посты где бы то ни было" после 2021 года
0
35
15:00 16.05.2019
Глава МИД Турции: ﻿С-400 не будут интегрированы в систему НАТО
0
94
14:47 16.05.2019
Московский кредитный банк предложил клиентам "Курс на лето"
0
110
14:45 16.05.2019
Родственникам разрешили посещать пациентов в реанимации
0
128
14:30 16.05.2019
Китай не будет принимать участие в переговорах с США и РФ о ядерном вооружении
0
154
14:15 16.05.2019
В Минэнерго РФ заявили, что "Газпром" может сам достроить "Северный поток-2"
0
179
14:00 16.05.2019
В Екатеринбурге задержаны уже 70 участников акции против строительства православного храма
0
171
13:45 16.05.2019
Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу
0
183

Возврат к списку