В парламенте Турции задержаны лица с муляжом бомбы - ТВ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охрана здания парламента Турции обезвредила и задержала двух человек, которые пытались пройти внутрь здания с муляжом бомбы. Об этом в среду сообщил телеканал Эн-ти-ви.

Утром женщина и мужчина пришли на проходную внешнего периметра зданий парламентского комплекса и сообщили, что идут на запланированную встречу с депутатом оппозиционной Народно-республиканской партии Махмутом Таналом. Охрана, как предписывает протокол, позвонила в приемную депутата и, удостоверившись в его готовности принять гостей, согласилась пропустить посетителей. Однако полиции показалось подозрительным поведение пришедших, и она внимательно изучила их удостоверения и провела личный досмотр женщины.



У злоумышленников были изъяты черная коробка с торчащими из нее проводами, оказавшаяся муляжом взрывного устройства, единица колюще-режущего оружия и ноутбук. Когда полицейские объявили о задержании нарушителей, те попытались взять охрану в заложники. Однако вызванная на место группа захвата быстро урезонила нападавших и задержала их. В настоящее время эти лица находятся на допросе.



Следователи выяснили, что злоумышленники Мулла Зинджир и Эйлем Юджель ранее привлекались к уголовной ответственности за членство в запрещенной в стране "Революционной народно-освободительной партии - фронте" (РНОПФ) и агитацию в пользу этой организации.



Факт инцидента также подтвердил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Он написал в "Твиттере", что произошедшее является "терактом и атакой на волю народа".



РНОПФ ранее устраивала резонансные теракты в Турции, в том числе на посольство США и турецких силовиков.

