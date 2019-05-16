В парламенте Турции задержаны лица с муляжом бомбы - ТВ
11:05 15.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Охрана здания парламента Турции обезвредила и задержала двух человек, которые пытались пройти внутрь здания с муляжом бомбы. Об этом в среду сообщил телеканал Эн-ти-ви.
Утром женщина и мужчина пришли на проходную внешнего периметра зданий парламентского комплекса и сообщили, что идут на запланированную встречу с депутатом оппозиционной Народно-республиканской партии Махмутом Таналом. Охрана, как предписывает протокол, позвонила в приемную депутата и, удостоверившись в его готовности принять гостей, согласилась пропустить посетителей. Однако полиции показалось подозрительным поведение пришедших, и она внимательно изучила их удостоверения и провела личный досмотр женщины.
У злоумышленников были изъяты черная коробка с торчащими из нее проводами, оказавшаяся муляжом взрывного устройства, единица колюще-режущего оружия и ноутбук. Когда полицейские объявили о задержании нарушителей, те попытались взять охрану в заложники. Однако вызванная на место группа захвата быстро урезонила нападавших и задержала их. В настоящее время эти лица находятся на допросе.
Следователи выяснили, что злоумышленники Мулла Зинджир и Эйлем Юджель ранее привлекались к уголовной ответственности за членство в запрещенной в стране "Революционной народно-освободительной партии - фронте" (РНОПФ) и агитацию в пользу этой организации.
Факт инцидента также подтвердил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Он написал в "Твиттере", что произошедшее является "терактом и атакой на волю народа".
РНОПФ ранее устраивала резонансные теракты в Турции, в том числе на посольство США и турецких силовиков.
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