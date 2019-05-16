Отравляющих веществ в крови Доренко не нашли - источник

11:20 Источник: Интерфакс

Версия об отравлении журналиста Сергея Доренко не находит подтверждения, смерть наступила от естественных причин, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ходом расследования.

"Эксперты пока не смогли найти подтверждений версии о якобы отравлении. Наличия следов отравляющих веществ в крови и тканях С.Доренко установить не удалось", - сказал источник.



Таким образом, приоритетной версией гибели журналиста остаются естественные причины.

