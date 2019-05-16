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Сгоревший SSJ 100 действительно поразила молния, но причина катастрофы не в этом - эксперты

11:32 15.05.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно“Ъ”, SSJ 100 компании «Аэрофлот», сгоревший 5 мая после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, действительно был поражен мощным грозовым разрядом. Молния отключила электрогенераторы машины и помогающую поддерживать нужные параметры полета автоматику, создав таким образом проблемную, но не опасную для экипажа и пассажиров ситуацию на борту.

Критической, по версии экспертов, ее могли сделать сами летчики, которые перед самым приземлением опасно разогнали машину, да еще и перевели ее в режим пикирования. 

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