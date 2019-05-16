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Обязательное участие граждан в переписи населения сейчас не рассматривается - Росстат

12:00 15.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос обязательного участия граждан в переписи населения 2020 года на данный момент не рассматривается. Об этом сообщил журналистам глава Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) Павел Малков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства.

"Что касается обязательного участия в переписи, то сейчас такое предложение не рассматривается, потому что здесь есть как серьезные преимущества, так и не менее серьезные недостатки. Мы этот вопрос сейчас в повестке смотрим", - сказал Малков.

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