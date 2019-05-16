Президента Словакии оштрафовали на 39 тысяч евро

12:05 Источник: Эхо Москвы

Президента Словакии Андрея Киску оштрафовали на 39 тысяч евро. Парламентский комитет по исключению конфликта интересов на государственных должностях признал его виновным в сокрытии факта финансирования своей предвыборной кампании в 2014 году. Деньги были получены от компании, которая принадлежит Киске. Его полномочия завершаются через месяц. Киска пришел в политику из крупного бизнеса. Эхо Москвы