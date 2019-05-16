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НОВОСТИ

Президента Словакии оштрафовали на 39 тысяч евро

12:05 15.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Президента Словакии Андрея Киску оштрафовали на 39 тысяч евро. Парламентский комитет по исключению конфликта интересов на государственных должностях признал его виновным в сокрытии факта финансирования своей предвыборной кампании в 2014 году. Деньги были получены от компании, которая принадлежит Киске. Его полномочия завершаются через месяц. Киска пришел в политику из крупного бизнеса.  Эхо Москвы

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