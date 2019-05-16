В российских вузах и колледжах планируют открыть детские комнаты
12:20 15.05.2019 Источник: Известия
В Минтруде рассматривают возможность открыть в российских вузах и колледжах детские комнаты, рассказали «Известиям» в ведомстве. В них смогут оставлять малышей до трех лет женщины, решившие повысить квалификацию или освоить новую профессию перед выходом из декрета.
Реализовать идею будет сложно, поскольку санитарные требования к помещениям для детей гораздо выше, чем для взрослых, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Однако для молодых мам нововведение станет большим подспорьем, считают в Национальном родительском комитете.
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