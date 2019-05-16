0
0
753
НОВОСТИ

В российских вузах и колледжах планируют открыть детские комнаты

12:20 15.05.2019 Источник: Известия

В Минтруде рассматривают возможность открыть в российских вузах и колледжах детские комнаты, рассказали «Известиям» в ведомстве. В них смогут оставлять малышей до трех лет женщины, решившие повысить квалификацию или освоить новую профессию перед выходом из декрета.

Реализовать идею будет сложно, поскольку санитарные требования к помещениям для детей гораздо выше, чем для взрослых, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Однако для молодых мам нововведение станет большим подспорьем, считают в Национальном родительском комитете.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 16.05.2019
Глава МИД Турции: ﻿С-400 не будут интегрированы в систему НАТО
0
75
14:47 16.05.2019
Московский кредитный банк предложил клиентам "Курс на лето"
0
91
14:45 16.05.2019
Родственникам разрешили посещать пациентов в реанимации
0
110
14:30 16.05.2019
Китай не будет принимать участие в переговорах с США и РФ о ядерном вооружении
0
136
14:15 16.05.2019
В Минэнерго РФ заявили, что "Газпром" может сам достроить "Северный поток-2"
0
157
14:00 16.05.2019
В Екатеринбурге задержаны уже 70 участников акции против строительства православного храма
0
154
13:45 16.05.2019
Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу
0
165
13:30 16.05.2019
Закрыто воздушное пространство над Бельгией
0
223
13:15 16.05.2019
Гендиректор "Зимней вишни" частично признала вину
0
181
13:00 16.05.2019
Предложения Киева по продолжению транзита газа из России противоречат Третьему энергопакету - Яновский
0
267

Возврат к списку