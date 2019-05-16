Ученые назвали причину ускоренного старения
12:32 15.05.2019 Источник: Lenta.ru
Американские ученые пришли к выводу, что напряженная работа и учеба, способствующая стрессу, вызывает ускоренное сокращение длины теломеров и клеточное старение. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В исследовании Intern Health Study, которое проводилось в Мичиганском университете, приняли участие 250 учащихся в интернатуре. Специалисты измерили длину теломер, защищающих ДНК от повреждений во время деления клеток, до начала обучения и после. Теломеры являются индикаторами клеточного старения, поскольку у клеток, подходящих к концу жизненного цикла, их длина становится меньше.
Оказалось, что во время напряженной учебы старение ДНК ускоряется примерно в шесть раз. При этом негативный эффект зависит от продолжительности занятий. По словам ученых, подобная связь может наблюдаться у людей других профессий, а также при ситуациях, в которых человек подвергается длительному стрессу в течение нескольких недель или месяцев. Lenta.Ru
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