Ученые назвали причину ускоренного старения

12:32 Источник: Lenta.ru

Американские ученые пришли к выводу, что напряженная работа и учеба, способствующая стрессу, вызывает ускоренное сокращение длины теломеров и клеточное старение. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании Intern Health Study, которое проводилось в Мичиганском университете, приняли участие 250 учащихся в интернатуре. Специалисты измерили длину теломер, защищающих ДНК от повреждений во время деления клеток, до начала обучения и после. Теломеры являются индикаторами клеточного старения, поскольку у клеток, подходящих к концу жизненного цикла, их длина становится меньше.



Оказалось, что во время напряженной учебы старение ДНК ускоряется примерно в шесть раз. При этом негативный эффект зависит от продолжительности занятий. По словам ученых, подобная связь может наблюдаться у людей других профессий, а также при ситуациях, в которых человек подвергается длительному стрессу в течение нескольких недель или месяцев. Lenta.Ru

