Протоколы о мелком хулиганстве составлены в отношении 26 человек после протестов на Урале
13:05 15.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области составили протоколы в отношении 26 человек по статье КоАП ("Мелкое хулиганство") после несанкционированной акции протеста в сквере на месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В Екатеринбурге 13 и 14 мая прошли несогласованные акции за сохранение сквера. По данным Министерства общественной безопасности, были задержаны 26 человек. "В ходе несения службы по охране общественного порядка представителями МВД в отношении 26 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", - сказал он.
Горелых добавил, что также около 23:00 мск 14 мая участники начали беспрерывно ходить по пешеходному переходу рядом со сквером, чем перекрыли проезжую часть. "Данное правонарушение сотрудниками полиции и Росгвардии было пресечено, за нарушение ПДД к административной ответственности по ст. 12.29 КоАП РФ были привлечены три гражданина", - отметил он.
По словам Горелых, для обеспечения общественного порядка были задействованы 115 сотрудников полиции и сотрудники Росгвардии. "Обстановка в Екатеринбурге находится под контролем органов внутренних дел", - пояснил он.
В Екатеринбурге 13 и 14 мая продолжались несанкционированные акции протеста, связанные со строительством храма в сквере. 14 мая произошло обострение ситуации, произошли стычки митингующих с силами ОМОН, несмотря на то, что власти региона призывали всех действовать в правовом поле. Были задержаны 26 человек. По мнению общественной палаты региона, силовики действовали корректно. Также 14 мая в администрации губернатора прошла встреча противоборствующих сторон, она продолжалась 2,5 часа, компромисса достичь не удалось.
НОВОСТИ
- 15:48 16.05.2019
- Первый канал принял решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта «Голос.Дети»
- 15:46 16.05.2019
- Европол ликвидировал крупную хакерскую группировку
- 15:41 16.05.2019
- Меркель подтвердила, что "не собирается занимать политические посты где бы то ни было" после 2021 года
- 15:00 16.05.2019
- Глава МИД Турции: С-400 не будут интегрированы в систему НАТО
- 14:47 16.05.2019
- Московский кредитный банк предложил клиентам "Курс на лето"
- 14:45 16.05.2019
- Родственникам разрешили посещать пациентов в реанимации
- 14:30 16.05.2019
- Китай не будет принимать участие в переговорах с США и РФ о ядерном вооружении
- 14:15 16.05.2019
- В Минэнерго РФ заявили, что "Газпром" может сам достроить "Северный поток-2"
- 14:00 16.05.2019
- В Екатеринбурге задержаны уже 70 участников акции против строительства православного храма
- 13:45 16.05.2019
- Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать