Протоколы о мелком хулиганстве составлены в отношении 26 человек после протестов на Урале

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области составили протоколы в отношении 26 человек по статье КоАП ("Мелкое хулиганство") после несанкционированной акции протеста в сквере на месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В Екатеринбурге 13 и 14 мая прошли несогласованные акции за сохранение сквера. По данным Министерства общественной безопасности, были задержаны 26 человек. "В ходе несения службы по охране общественного порядка представителями МВД в отношении 26 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", - сказал он.



Горелых добавил, что также около 23:00 мск 14 мая участники начали беспрерывно ходить по пешеходному переходу рядом со сквером, чем перекрыли проезжую часть. "Данное правонарушение сотрудниками полиции и Росгвардии было пресечено, за нарушение ПДД к административной ответственности по ст. 12.29 КоАП РФ были привлечены три гражданина", - отметил он.



По словам Горелых, для обеспечения общественного порядка были задействованы 115 сотрудников полиции и сотрудники Росгвардии. "Обстановка в Екатеринбурге находится под контролем органов внутренних дел", - пояснил он.



В Екатеринбурге 13 и 14 мая продолжались несанкционированные акции протеста, связанные со строительством храма в сквере. 14 мая произошло обострение ситуации, произошли стычки митингующих с силами ОМОН, несмотря на то, что власти региона призывали всех действовать в правовом поле. Были задержаны 26 человек. По мнению общественной палаты региона, силовики действовали корректно. Также 14 мая в администрации губернатора прошла встреча противоборствующих сторон, она продолжалась 2,5 часа, компромисса достичь не удалось.

