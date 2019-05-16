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Суд отклонил иск об отключениях мобильного интернета во время протестов в Ингушетии

13:00 15.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Суд отклонил иск об отключениях мобильного интернета во время митингов в Ингушетии. Об этом «Эху Москвы» рассказал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков

Это решение будет обжаловано, — добавил Павел Чиков.

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