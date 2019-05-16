Чиновники, не исполняющие в срок поручения Путина, хорошо известны - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль знает о тех чиновниках, которые не выполняют в срок поручения президента. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя состоявшееся во вторник совещание у председателя правительства по вопросу исполнения поручений главы государства и премьер-министра.

"В Кремле хорошо известны те, кто не на лучшем счету в плане аккуратности и скрупулезности выполнения поручений. Они известны и в правительстве", - сказал Песков.

