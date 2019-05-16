Потребление сладкого россиянами достигло рекордного уровня

13:32 Источник: РБК

В 2018 году в среднем каждый россиянин употребил 25,2 кг кондитерских изделий. Такие цифры приводятся в презентации Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд»), с которой ознакомился РБК. В ассоциацию входят крупнейшие производители, которые выпускают около 85% российского шоколада и около 65% от всего объема кондитерских изделий, произведенных в России.

Предыдущий рекорд потребления был зафиксирован в 2017-м, когда один россиянин за год съел в среднем 24,5 кг сладкого. Потребление кондитерских изделий в России стабильно растет с 2010 года в среднем на 1–3% в год, рассказал исполнительный директор ассоциации Вячеслав Лашманкин.

При этом по потреблению сладостей Россия все еще отстает от экономически развитых стран: один житель Германии, например, потребляет в среднем 34 кг сладкого в год, Великобритании — больше 27 кг.