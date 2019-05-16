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Кабмин Украины ввел новые экономические санкции против РФ

14:00 15.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина ввела в среду новые экономические санкции против России, предусмотрев в них запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин. Об этом заявил на заседании кабмина в среду премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Это зеркальные меры - эмбарго и спецпошлины на российские товары", - сказал он, отметив, что это будет касаться тех товаров, которые на Украине "полностью производятся" либо же могут быть заменены альтернативными поставками.

Первый вице-премьер Украины Степан Кубив сообщил, что запрет касается некоторых видов "промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и другого".

Украина с 1 августа 2019 года вводит дополнительный налог на товары российского происхождения. Об этом также заявил Кубив.

"Проектом постановления мы устанавливаем с 1 августа 2019 года специальный налог на ввоз товаров из России в процентах к таможенной стоимости независимо от других налогов,", - сказал он.


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