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Правительство Ирака приняло решение купить С-400 у России - посол в Москве

14:12 15.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иракское правительство решило приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 у России. Об этом заявил в среду посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади на пресс-конференции по итогам восьмого заседания межправительственной российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Багдаде 23-25 апреля.

"Что касается ЗРС, иракское правительство приняло решение. Оно хочет закупить С-400", - сказал он.

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