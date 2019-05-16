В Сан-Франциско запретили использовать технологию распознавания лиц
14:32 15.05.2019 Источник: Газета.Ru
Наблюдательный совет Сан-Франциско ввел запрет на использование технологии распознавания лиц полицией и прочими муниципальными учреждениями. Об этом сообщает The New York Times.
Издание отмечает, что Сан-Франциско стал первым из крупных американских городов, в котором запретили использование данной технологии.
В ходе голосования восемь членов наблюдательного совета высказались за введение запрета, один проголосовал против, еще двое воздержались. На следующей неделе будет проведено обязательное второе голосование по данному вопросу, однако оно носит формальный характер, пишет The New York Times.
Ранее СМИ сообщали, что в России внедрят систему распознания лиц в общественном транспорте. Газета.Ru
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