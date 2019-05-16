Кремль в целом доволен действиями властей в Екатеринбурге по теме стройки храма - Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Екатеринбурга в целом действуют аккуратно при решении проблемы строительства храма в сквере в городе, которое вызвало недовольство местных жителей. Об этом сообщил журналистам пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Местные власти весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями", - считает он. "Мы констатируем, что местные власти пытаются разобраться", - отметил Песков. "По всей видимости эту работу надо продолжать" , - добавил пресс-секретарь президента

