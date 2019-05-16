Российский фрегат с "Калибрами" на борту намерен зайти в Карибское море
15:12 15.05.2019 Источник: Интерфакс
Российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в рамках дальнего похода, как ожидается, зайдет в Карибское море, сообщил в среду осведомленный собеседник "Интерфакса".
"Некоторое время корабль, как предполагается, будет находиться в зоне Карибского бассейна", - сказал он.
"Адмирал Горшков", один из самых современных кораблей ВМФ России, совершает дальний поход во главе отряда кораблей. В его составе спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".
В настоящее время отряд выполняет задачи в Тихом океане и планирует сделать остановку для дозаправки в районе Гавайских островов (США).
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