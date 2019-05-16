Порошенко подписал закон об украинском языке как единственном государственном

16:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко подписал в среду закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Церемонию подписания транслировали все центральные украинские телеканалы.

"Я как президент Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сказал он.



По словам главы государства, указанный закон "объединяет нацию" и украинцы ждали этого "много - много лет". "Этот закон никак не затрагивает ни один язык национальных меньшинств, которые проживают на Украине, поскольку закон "не об этом", - добавил он.



Закон предусматривает, что граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.