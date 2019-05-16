Думский комитет поддержал законопроект о применении спецсредств против авиадебоширов

17:00 Источник: Интерфакс

Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о праве экипажа нейтрализовать дебоширов в полете.

Воздушный кодекс РФ дополняется нормой о том, что командир воздушного судна вправе отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности авиакомпании о пресечении ими противоправных действий дебоширов с использованием специальных средств сдерживания, которые должны быть на борту самолета.

Перечень спецсредств установит правительство.