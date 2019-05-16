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Новый митинг против храма в Екатеринбурге организует штаб Навального - СМИ

17:12 15.05.2019

Флешмоб «Включи свет», который готовится 15 мая на Октябрьской площади Екатеринбурга, где планируется строительство храма Святой Екатерины, организует екатеринбургский штаб оппозиционера Алексея Навального. Страница мероприятия во «ВКонтакте» была создана с помощью пустого аккаунта «Еще один?». Если открыть упоминания страницы флешмоба, то появляется целый ряд публикаций о митинге против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга в апреле 2018 года, организатором которого выступал местный штаб Навального.

Сейчас страница переименована, на ней горожан призывают прийти на флешмоб «Включи свет». Екатеринбуржцам, которые выступают против строительства храма, предлагается «осветить» площадку для строительства храма с помощью фонариков и смартфонов.

Координатор штаба в Екатеринбурге Юрий Кузьминых заявил «URA.RU», что штаб не имеет отношения к флешмобу, однако представители штаба поддерживают его.

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