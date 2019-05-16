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НОВОСТИ

В Думу внесен проект о запрете распространения сведений, способствующих санкциям против РФ

17:40 15.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") в среду внес на рассмотрение палаты пакет законопроектов, которым предлагается запретить распространение в СМИ и интернете информации, способствующей введению санкций против РФ. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

"Учитывая возросшую актуальность мер по противодействию санкциям, представляется целесообразным установление прямого законодательного запрета на распространение, в том числе с помощью СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, информации, способствующей введению ограничительных мер, либо сведений о нарушениях этих мер или условий их отмены", - говорится в пояснительной записке. За нарушение запрета законопроектом предусмотрена уголовная ответственность до 3-5 лет лишения свободы.

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