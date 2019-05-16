Добровольцы Донбасса встанут на защиту храма в Екатеринбурге
17:50 15.05.2019
Уральское отделение Союза Добровольцев Донбасса (СДД) встанет на сторону защитников строительства храма Святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
«Братья! Войны христовы! Пора просыпаться и вставать на защиту нашей родины и веры!» — написал руководитель СДД Максим Хлопин на странице организации во «ВКонтакте».
Члены Союза собираются «отрезвить бесов, которые беснуются у места постройки храма». Участников движения призывают вмешаться в конфликт вокруг храма, чтобы не допустить «волнений и гражданской войны». ura.ru
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