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Трамп настроен на честную и справедливую торговлю с Китаем - министр финансов США

18:30 15.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов США Стивен Мнучин в ближайшее время может отправится на новый раунд торговых переговоров в Пекин. Об этом он заявил в среду на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США.

"Мы продолжаем переговоры, впереди еще много работы. Я заверяю вас, что президент Трамп настроен на честную и справедливую торговлю", - сказал Мнучин. "Ожидаю, что мы, скорее всего, отправимся в Пекин в ближайшее время, чтобы продолжить переговоры", - подчеркнул он.

"Президент ввел тарифы [на импорт продукции из Китая], чтобы добиться честного и справедливого соглашения", - отметил глава Минфина США.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены: с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму 200 млрд долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

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