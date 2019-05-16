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Президент Австрии дал свою оценку встрече с Путиным в Сочи

19:30 15.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен считает, что переговоры в Сочи с президентом России Владимиром Путиным были открытыми и деловыми. Об этом австрийский президент сообщил в среду на своей странице в "Твиттере".

"Президент Путин и я провели открытый и деловой разговор сегодня, - написал Ван дер Беллен. - Во многих областях - культуре, науке и бизнесе - Австрия и Россия хорошо работают вместе. Качество наших двусторонних отношений позволяет нам решать политические проблемы и деликатные вопросы в рамках конструктивного диалога".

Президент Австрии отметил, что во время переговоров была затронута тема взаимоотношений России и ЕС. В то же время Ван дер Беллен подчеркнул, что Австрия привержена принципу единства ЕС и поддерживает санкции против России.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Оба лидера принимают участие в учредительном заседании форума общественности "Сочинский диалог".


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